Una finestra sull' arte | la mostra di Giancarlo Mariniello presso lo show room Italia Serramenti Group
Lo Show Room Italia Serramenti Group di Atripalda (AV) ospiterà "Una Finestra sull'Arte", il primo di una serie di eventi artistici mensili con la direzione artistica di Arteuropa.L’inaugurazione si terrà sabato 29 novembre alle ore 18:00, dando il via a una rassegna che vuole valorizzare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
