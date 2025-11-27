Una fiaccolata per Pamela Genini in tanti con la mamma
Trasformare il dolore in un gesto di solidarietà e testimonianza. Un centinaio di persone ha preso parte martedì sera, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla fiaccolata organizzata per ricordare Pamela Genini, la giovane originaria della Valle Imagna uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, ora in carcere. In prima fila c’erano la mamma di Pamela, Una, e il suo compagno Sergio, accompagnati da moltissime persone: cittadini, amministratori, rappresentanti delle istituzioni, oltre ai sindaci della Valle Imagna e della Valle Brembana, presenti per manifestare vicinanza alla famiglia e ribadire l’urgenza di un cambiamento culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
