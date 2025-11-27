Una fiaccolata democratica per gli 81 anni dall’eccidio di Madonna dell’Albero Barattoni | Ravenna è antifascista

Stamattina, in occasione dell'81esimo anniversario dell'eccidio di Madonna dell'Albero, quando 56 persone, fra cui molti bambini, vennero trucidate dagli occupanti tedeschi, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha annunciato per giovedì 4 dicembre, dalle 17 alle 18, l'organizzazione.

