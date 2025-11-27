Un villaggio di Natale tra arte e moda nel centro di Bergamo

LA CURIOSITÀ. Per il periodo natalizio, LaLu Bazar si veste di nuove atmosfere grazie a un progetto scenografico ispirato alle fiabe attraverso l’arte di Anna Vanalli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Un villaggio di Natale tra arte e moda nel centro di Bergamo

Contenuti che potrebbero interessarti

A Sant’Agata de’ Goti ogni weekend il borgo diventa un magico villaggio di Natale tra luci, mercatini, street food e neve incantata. ? - facebook.com Vai su Facebook

Un villaggio di Natale tra arte e moda nel centro di Bergamo - Per il periodo natalizio, LaLu Bazar si veste di nuove atmosfere grazie a un progetto scenografico ispirato alle fiabe. Da ecodibergamo.it

Dall’arte alla moda: i libri illustrati da mettere sotto l’albero - Una selezione di volumi a tema design, architettura, fotografia, arte e moda da donare a chi ama scoprire nuovi mondi creativi ... Si legge su living.corriere.it

Alberi, vetrine e allestimenti di Natale: i più belli, in giro per il mondo, firmati dalle maison di moda - Dalle facciate delle boutique agli abeti più alti e imponenti, passando per le vetrine dei grandi magazzini. Come scrive vanityfair.it