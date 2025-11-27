Un segreto del passato di Dante sta per essere svelato mentre tra Simone e Thomas è passione Stasera in tv la seconda puntata di Un professore 3
Tra Simone e Thomas scoppia la passione, Greta si sente tradita, Manuel è partito lasciando il vuoto. E Dante? Beh, Dante Balestra fa quello che gli riesce meglio: si barcamena tra le vite complicate dei suoi studenti mentre la sua va letteralmente a rotoli. Perché se c’è una cosa che abbiamo imparato in due stagioni e un po’ di Un Professore, è che quando si tratta di risolvere i problemi altrui il nostro professore di filosofia è un genio. Con i suoi? Un disastro totale. E stasera, nella seconda puntata della terza stagione in onda alle 21.30 su Rai 1 (ma anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove si trovano le puntate e le stagioni già trasmesse da vedere on demand), le cose si complicano ancora di più. 🔗 Leggi su Amica.it
