un romanzo come chiave di pace

Firenze, 27 novembre 2025 - Sabato alle 19 la Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate ospiterà l’evento che segna l’arrivo ufficiale nelle librerie del romanzo d’esordio di Paolo Naldini, “Good Morning, Palestine”. L’appuntamento, promosso dall’associazione La Nottola di Minerva nell’ambito della rassegna Identities — dedicata a identità, cultura e pace — offrirà ai partecipanti un “aperitivo letterario” con l’autore: un’occasione di confronto e riflessione sulle coordinate narrative e umane di un’opera che ambisce ad essere qualcosa di più di un semplice romanzo. “Good Morning, Palestine” racconta infatti la storia di Sebastiano, un insegnante che, sentendosi in colpa per la propria passività di fronte al genocidio del popolo palestinese, decide di partire a piedi — con il suo cane, una tenda e la determinazione di arrivare fino a Gerusalemme — per chiedere giustizia e riscattare la propria umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

