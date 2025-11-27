Un rinnovato birrificio artigianale da provare a Milano e altre cose buone nel weekend 28-30 novembre 2025
La storia de La Ribalta nasce nel 2015, nel quartiere Bovisa di Milano, allora periferico e poco frequentato dai non residenti. Non tutti all’epoca scommettevano su zone così defilate, tranne Cosimo De Monticelli e Marco Longhi, uniti dalla passione per la birra artigianale. Iniziano a produrre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nicosia ha rinnovato anche quest’anno il sentimento di fede e comunità che da secoli accompagna il #fede #GiornatadelRingraziamento #Nicosia #tradizione - facebook.com Vai su Facebook
Un rinnovato birrificio artigianale da provare a Milano e altre cose buone nel weekend 28-30 novembre 2025 - Il nostro consiglio per il fine settimana insieme a tutti gli altri eventi, ristoranti e nuove aperture che potete trova ... milanotoday.it scrive
Unionbirrai, per il terzo anno si rinnova l'appuntamento con "Birrifici Aperti" - Anche l’Umbria sarà tra le protagoniste di “Birrifici Aperti Unionbirrai”, la giornata nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione dei ... Secondo orvietonews.it
Birra artigianale che passione: i 21 birrifici lombardi aperti sabato 7 dicembre - Visite guidate, degustazioni e incontri con i birrari: sabato 7 dicembre la Lombardia celebra "Birrifici Aperti Unionbirra", con 21 aperture di birrifici artigianali. Riporta ilgiorno.it