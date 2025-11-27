Un rinforzo per l’Omag Mt Arriva Zhuang Yushan

L’Omag Mt San Giovanni si rinforza con la giovane schiacciatrice cinese Zhuang Yushan. Con un’eccellente capacità di attacco, classe 2003, è una schiacciatrice di spicco nel panorama pallavolistico cinese e un’atleta di sicure prospettive anche a livello internazionale. Agilità, potenza e anche una buona attitudine difensiva rendono il suo bagaglio completo per un club che vuole confermare la serie A1. "Siamo consapevoli che si tratta di un ottimo rinforzo – spiega il presidente Stefano Manconi – Andrà a rinforzare il nostro attacco e potrà ricoprire più ruoli. Dovrebbe essere con noi la prossima settimana, vedremo se sarà già disponibile con Busto Arsizio il 7 dicembre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

