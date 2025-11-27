Un ragazzo è stato trovato morto in un parco a Milano

Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all'interno del parco Forlanini di Milano, estrema periferia Est della città. La drammatica scoperta è arrivata attorno alle 6.30, quando un passante ha segnalato il corpo del giovane senza vita. I soccorsi al Parco ForlaniniSul posto, nei pressi del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A #Volla, nei pressi del cimitero comunale, un 13enne è stato aggredito da un gruppo di coetanei durante una tentata rapina avvenuta a mezzanotte. Il giovane, avvicinato da un ragazzo che pretendeva il suo smartphone, ha tentato di opporsi ma è stato subit - facebook.com Vai su Facebook

È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito a Vittoria, in Sicilia - È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito da due uomini a volto coperto a Vittoria, in Sicilia. ilpost.it scrive

Trovato il ragazzo sequestrato a Vittoria, un giallo il rapimento lampo - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, è stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Si legge su quotidiano.net

Ragazzo investito e ucciso da un treno: tragedia alla stazione - Dalle prime luci dell’alba i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero del corpo. Secondo msn.com