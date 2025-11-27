Un professore 3 data e orari di messa in onda delle nuove puntate

La terza stagione di Un Professore ha fatto il suo debutto su Rai 1, portando nuovamente sul piccolo schermo le dinamiche di Dante, Simone, Anita e la classe della 5ª B. Questa nuova fase della fiction si preannuncia ricca di sviluppi emotivi, nuove sfide e rilevanti cambiamenti per tutti i personaggi coinvolti, mantenendo intatto l’interesse di un pubblico affezionato. orario di trasmissione su Rai 1. La programmazione della terza stagione prevede la messa in onda di due episodi a serata, garantendo una narrazione continua e coinvolgente. Gli appuntamenti si svolgono il giovedì sera con i seguenti orari: Primo episodio alle 21:30. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Un professore 3 data e orari di messa in onda delle nuove puntate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Work in progress: nella chiesa monumentale di San Domenico in Taverna (Data da destinarsi) Lectio magistralis del professore Flavio Caroli e presentazione del suo nuovo libro su Sofonisba Anguissola (Cremona, 1532 – Palermo, 1625) Come in uno specc - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: data prova scritta potrebbe coincidere con esame finale Sostegno Indire? Vai su X

Un Professore 3: quando va in onda, orari e calendario puntate - La terza stagione di Un Professore è finalmente arrivata su Rai 1, pronta a riportare sul piccolo schermo le vicende di Dante, Simone, Anita e della 5ª B. Si legge su daninseries.it

Un Professore 3: trama e anticipazioni seconda puntata della fiction Rai 1 con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi - La serie con Alessandro Gassman è stata fin da subito un successo che si è consolidato nel ... Segnala filmpost.it

Sarò ancora lì… Trama e cast della seconda puntata di Un professore 3 stasera su Rai 1 - E adesso che Manuel ha deciso di andare via, cosa succederà? Come scrive msn.com