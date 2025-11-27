Un Professore 3 con Alessandro Gassman stasera su Rai 1 | anticipazioni del 27 novembre

Nicole Grimaudo è entrata a far parte del cast della serie televisiva: veste i panni della nuova preside del Liceo, Irene Alessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un Professore 3 con Alessandro Gassman stasera su Rai 1: anticipazioni del 27 novembre

