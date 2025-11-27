Un Professore 3 anticipazioni stasera 27 novembre 2025 | Simone e Thomas tra passione e complicità un segreto per Alba scontro tra Dante e Irene

Colpi di scena e nuove emozioni nel liceo Da Vinci, tra amori, scelte difficili e segreti svelati Stasera, sabato 27 dicembre 2025, Rai 1 propone una nuova puntata della terza stagione di Un Professore, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra. La serie contin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Un Professore 3, anticipazioni stasera 27 novembre 2025: Simone e Thomas tra passione e complicità, un segreto per Alba, scontro tra Dante e Irene

News recenti che potrebbero piacerti

Anticipazioni della terza serata di Un Professore 3 (4 dicembre, episodi 5 e 6) —DiPiùTV n.48 in edicola da oggi Vai su X

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Un Professore 3, in onda su Rai1 il 27 novembre 2025 Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Un Professore 3, Anticipazioni: la Seconda Puntata ci aspetta stasera, 27 novembre 2025, su Rai1 - Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi di oggi, intitolati Wittgenstein: Vero E Falso e P ... Scrive msn.com

Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti con una scelta inaspettata. Segnala libero.it

Un Professore 3, anticipazioni di stasera su Rai 1: Manuel tornerà? Cresce l’intesa tra Simone e Thomas - Questa sera 27 novembre in prima serata arrivano 'Wittgenstein: vero o falso' e 'Popper: gli errori': Manuel spiazza tutti, Simone e Thomas si avvicinano, Greta soffre, e il passato di Alba riemerge. Da movieplayer.it