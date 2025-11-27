Questa sera 27 novembre in prima serata arrivano 'Wittgenstein: vero o falso' e 'Popper: gli errori': Manuel spiazza tutti, Simone e Thomas si avvicinano, Greta soffre, e il passato di Alba riemerge. Questa sera 27 novembre in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, su Rai 1 andranno in onda il terzo e il quarto episodio di Un Professore 3, la serie evento con Alessandro Gassmann che nelle prime due stagioni ha conquistato milioni di spettatori. Nei nuovi episodi, Wittgenstein: vero o falso e Popper: gli errori, assisteremo a svolte inaspettate nelle vite dei protagonisti: dalla decisione improvvisa di Manuel, che destabilizza soprattutto Anita, al legame sempre più forte tra Simone e Thomas, fino alle nuove tensioni, ai segreti che riemergono dal passato e alle simpatie che iniziano a nascere tra i banchi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Professore 3, anticipazioni di stasera su Rai 1: Manuel tornerà? Cresce l’intesa tra Simone e Thomas