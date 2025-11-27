Un posto al sole anticipazioni di oggi 27 novembre 2025
Nella puntata di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025, Palazzo Palladini torna ad essere un campo di battaglia. Roberto Ferri ha dovuto accettare il patteggiamento con Gennaro, ma dentro di sé prepara già la vendetta. La tensione è altissima anche per Marina Giordano, che teme nuove mosse sporche della famiglia Torre. Intanto Vinicio comincia a essere davvero spaventato dal figlio e potrebbe prendere una decisione inattesa per proteggere tutti. Nuove mosse di Roberto e Marina sconvolgono il palazzo Roberto non accetta l’umiliazione e pensa solo alla vendetta. Dopo il patteggiamento con Gennaro, Roberto Ferri si sente umiliato e senza pace. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene. La coppia va in un ristorante molto elegante, ma lei si sente come un pesce fuor d'acqua, mentre lui è a suo agio. Di @ardigiorgio Vai su X
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 28 novembre: Alice in aiuto di Vinicio, Alberto preoccupato per Gianluca - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Scrive movieplayer.it
Un Posto al Sole, le anticipazioni del 28 novembre: Renato ce l'ha con Ornella - Dopo che Raffaele ha esternato la sua decisione di mettersi in pensione, Renato è fuori di sé. Secondo msn.com
Un posto al sole, anticipazioni 8-12 dicembre: Viola ed Eugenio sempre più vicini - Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre 2025 rivelano che tra Eugenio e Viola ci sarà un nuovo riavvicinamento che sembrerà spazzare via le vecchie ... it.blastingnews.com scrive