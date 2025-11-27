Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2025 | Vinicio smaschera Gennaro ma per lui è la fine?

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 novembre 2025? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2025: Vinicio smaschera Gennaro ma per lui è la fine?

Altre letture consigliate

Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene. La coppia va in un ristorante molto elegante, ma lei si sente come un pesce fuor d'acqua, mentre lui è a suo agio. Di @ardigiorgio Vai su X

Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2025: Vinicio smaschera Gennaro ma per lui è la fine? - Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 novembre 2025? Da comingsoon.it

Un Posto Al Sole, anticipazioni venerdì 28 novembre 2025: Alberto non riesce ad aiutare Gianluca - Come vedremo in queste anticipazioni di Un Posto al Sole riferite alla puntata che andrà in onda il giorno venerdì 28 novembre 2025, dopo il licenziamento a Il ... Lo riporta solodonna.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 28 novembre: Vinicio ritrova il sostegno di Alice - I nodi sono venuti al pettine e, dopo aver sbugiardato il fratello maggiore proprio quando sembrava aver messo a segno un altro colpo, Vinicio è di nuovo solo con se stesso. Scrive ilmattino.it