N egli ultimi anni, il palo santo è diventato una vera tendenza sui social network. Tra video virali e tutorial su Instagram e TikTok, questo legno del Sud America conquista soprattutto giovani e millennial, affascinati dal suo potere purificante e dal legame con pratiche spirituali antiche. Il palo santo è considerato uno strumento capace di allontanare le energie negative e creare un ambiente armonioso, sia a casa che durante momenti di meditazione. I rituali per purificare la casa: salvia, palo santo, cristalli. guarda le foto Origini e significato del palo santo. Il palo santo, nome comune della Bursera graveolens, cresce in America Centrale e Meridionale, soprattutto in Ecuador e Perù. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un piccolo alleato contro ansia e energie negative: i poteri del palo santo e come usarlo nel nostro rituale di benessere quotidiano