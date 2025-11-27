Un piccolo alleato contro ansia e energie negative | i poteri del palo santo e come usarlo nel nostro rituale di benessere quotidiano
N egli ultimi anni, il palo santo è diventato una vera tendenza sui social network. Tra video virali e tutorial su Instagram e TikTok, questo legno del Sud America conquista soprattutto giovani e millennial, affascinati dal suo potere purificante e dal legame con pratiche spirituali antiche. Il palo santo è considerato uno strumento capace di allontanare le energie negative e creare un ambiente armonioso, sia a casa che durante momenti di meditazione. I rituali per purificare la casa: salvia, palo santo, cristalli. guarda le foto Origini e significato del palo santo. Il palo santo, nome comune della Bursera graveolens, cresce in America Centrale e Meridionale, soprattutto in Ecuador e Perù. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un ottimo alleato per ricaricare i vostri dispositivi in auto o collegare un piccolo frigo con bibite fresche al rientro alla macchina dopo il giro d'estate, pensateci Link con lo sconto https://amzn.to/3K0QPj3 - facebook.com Vai su Facebook
Piccolo terremoto politico in Cile. L’ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha di fatto dato il suo sostegno al candidato di destra José Antonio Kast, che sfiderà al ballottaggio la comunista Jeannette Jara. Frei è lo storico leader della Democrazia cristiana ci Vai su X
Luppolo, l’antico alleato naturale contro ansia e menopausa - Il luppolo (Humulus lupulus) è una pianta rampicante della famiglia delle Cannabaceae, molto diffusa in Europa. Da iodonna.it
Breathwork, l’alleato contro l’ansia al lavoro - C’è chi prova con una camminata, chi con il tè calmante o il classico mantra conta fino a dieci. Scrive dilei.it