di Francesco Ingardia FIRENZE Congiuntura economica, prospettive e priorità per l’industria, attese per il 2026. E’ una riflessione a tutto campo quella proposta da Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Presidente Bigazzi, alla Toscana serve un piano industriale di rilancio? "Alla Toscana serve un piano di reindustrializzazione, fatto di azioni concrete e di un cronoprogramma certo. L’industria è la sala macchine del Pil. E oggi, fra crisi energetica, inflazione, tensioni geopolitiche e fragilità della domanda interna, che gravano fortemente su alcuni settori rischiamo di perdere il nostro principale motore di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un piano per l’industria toscana: "E’ qui la sala macchine del Pil"