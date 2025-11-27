Un operaio rimane ustionato in centro storico

Veneziatoday.it | 27 nov 2025

È di poco prima delle 16 di oggi, giovedì 27 novembre, l'incidente accaduto a un operaio che stava lavorando, dalle prime informazioni, a una cabina dell'Enel di media tensione quando a causa di una fiammata sarebbe rimasto ustionato nelle parti scoperte: mani, volto, collo. Immediato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

