Un operaio rimane ustionato in centro storico

È di poco prima delle 16 di oggi, giovedì 27 novembre, l'incidente accaduto a un operaio che stava lavorando, dalle prime informazioni, a una cabina dell'Enel di media tensione quando a causa di una fiammata sarebbe rimasto ustionato nelle parti scoperte: mani, volto, collo. Immediato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Un operaio rimane ustionato in centro storico

Leggi anche questi approfondimenti

Rimane schiacciato dal muletto in falegnameria: operaio trasportato d’urgenza con l’elicottero -> https://www.nordest24.it/incidente-lavoro-falegnameria-47enne - facebook.com Vai su Facebook

Incidente grave in una falegnameria di Silandro: operaio di 47 anni trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inprimopiano Vai su X

Vaiano, operaio ustionato in tintoria: è grave. Trasferito al Centro grandi ustionati di Pisa - Prato, 4 agosto 2025 – Un altro infortunio sul lavoro, questa volta in via Buricchi a Vaiano, in una tintoria. Da lanazione.it

Incidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli - Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l’operaio è stato soccorso da un’eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni sull’80% del corpo. Scrive fanpage.it

Esplosione alla fonderia di ghisa. Operaio ustionato al volto: è il quinto infortunio in un mese - Un’esplosione in fonderia, un operaio ustionato, sette colleghi coinvolti, i pompieri, le ambulanze in codice rosso, i carabinieri. Da ilgiorno.it