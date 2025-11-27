Un nuovo parco ma anche palazzi e un centro sportivo | ecco come cambierà un quartiere di Milano
Gli edifici dismessi e abbandonati saranno abbattuti e al loro posto sorgeranno un parco, nuove residenze e spazi commerciali. È pronta a rinascere una parte del quartiere Taliedo di Milano. Palazzo Marino ha infatti adottato il piano attuativo “ex Magazzini Commissariato Taliedo”, che interessa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
