Un nuovo centro anziani a Grotte Santo Stefano Troncarelli Pd | Iter errato e rischio ripercussioni
Grotte Santo Stefano avrà il suo nuovo centro sociale polivalente. È questa la notizia principale che emerge dall'ultimo consiglio comunale, che ha sancito la nascita di un nuovo punto di aggregazione per la terza età nella frazione di Viterbo. La struttura individuata si trova in via della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Viterbo: centro anziani a Grotte, i dubbi della minoranza - Ok alla proposta di uno spazio da affittare, opposizione astenuta in attesa del consiglio odierno ... Si legge su civonline.it