Un Natale di stile

Spopola tra le ragazze lo scrunchie, piccolo accessorio per capelli capace di aggiungere un tocco glamour a qualsiasi look. E tiene ben saldi i capelli senza tirarli troppo. Grazie alla morbidezza e alla vasta gamma di fantasie, è un must have per gli amanti della moda e delle acconciature. Quelli di lusso, come quelli firmati Fendi, sono sicuramente un plus. Per legare una treccia, fissare uno chignon o da mettere semplicemente intorno al polso. Un dono Bluebella è audace e sofisticato. Celebra la femminilità moderna con lingerie che unisce design contemporaneo e sensualità raffinata, pensata per far sentire chi la indossa forte, bella, sicura di sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un Natale di stile

