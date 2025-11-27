Un monumento che parla | il messaggio del liceo Vallone per non fare finta di niente
GALATINA - Nel cuore di Galatina, la fontana conosciuta come “Lampada senza luce” ha assunto, lo scorso 25 novembre, un valore nuovo, profondo, urgente. Su questo monumento simbolo della città è apparso un allestimento che non cercava decorazione, ma consapevolezza: un segno forte, pensato per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Visitando il monumento in memoria di Teresa Gullace Talotta a Cittanova. Una donna italiana uccisa da un soldato tedesco durante l'occupazione di Roma mentre tentava di parlare al marito prigioniero. La sua morte ebbe un notevole eco nella città, e la sua f - facebook.com Vai su Facebook
Un monumento che parla: il messaggio del liceo Vallone per “non fare finta di niente” - Il flash mob degli studenti dello scientifico e linguistico di Galatina presso la fontana conosciuta come “Lampada senza luce” in occasione della giornata contro la violenza sulle donne ... Secondo lecceprima.it