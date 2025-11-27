Un milione di euro per le farmacie dei piccoli paesi | cosa cambia davvero
Nei centri più piccoli del Friuli Venezia Giulia le farmacie rurali rappresentano un punto di riferimento indispensabile, spesso l’unico servizio sanitario di prossimità. La prossima legge di stabilità porterà a un milione di euro la misura destinata a queste realtà fondamentali per la tenuta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Raggirano l'anziana parente, via oltre un milione di euro: imputati marito e moglie - facebook.com Vai su Facebook
"Datemi un milione di euro", la richiesta di Pappalardo a Parenzo e Cruciani Vai su X
Un milione di euro per le farmacie dei piccoli paesi: cosa cambia davvero - Con la nuova legge di stabilità arriveranno risorse aggiuntive che rafforzeranno la loro capacità di garantire assistenza e continuità ai residenti dei comuni sotto i 5mila abitanti ... Come scrive udinetoday.it
Farmacie rurali, dalla Regione un milione per sostenerle - La prossima legge di stabilità aumenta la misura a favore di questi presidi importanti per le comunità sotto i 5mila abitanti ... Scrive rainews.it
Salute: Riccardi, un milione all'anno per farmacie rurali - L'assessore ha illustrato le misure che adotterÃ la Regione per rafforzare il sistema delle farmacie rurali e a basso fatturato Udine, 26 nov - Secondo ilgazzettino.it