Un metodo diventato piatto tra memoria e misura
Ci sono mestieri che resistono alle stagioni, come se la loro forma fosse già perfetta. A Strada in Chianti, piccolo borgo tra le colline fiorentine, il Pastificio Artigiano Fabbri è uno di quei luoghi dove il tempo non si misura in anni ma in gesti. Dal 1893, cinque generazioni della stessa famiglia producono pasta sempre nello stesso posto, nella stessa piazza, conservando il sapere come si conserva una promessa. Qui, la modernità si è fermata sulla soglia. Le macchine sono quelle degli inizi del Novecento, quando furono introdotti gli essiccatoi termo-meccanici che richiedevano ancora giorni di pazienza: da tre a sei, a temperature mai superiori ai 38 gradi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
