Un mazzo di fiori speciale | celebrato il secolo di vita di Lidia Moretti

Predappio ha celebrato un traguardo speciale: la signora Lidia Moretti ha compiuto 100 anni. Per l’occasione, il sindaco Roberto Canali ha fatto visita alla centenaria, portando a nome dell’intera comunità gli auguri per l’importante ricorrenza.Lidia ha festeggiato il suo secolo di vita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un mazzo di fiori speciale: celebrato il secolo di vita di Lidia Moretti

