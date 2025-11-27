Un mazzo di fiori speciale | celebrato il secolo di vita di Lidia Moretti
Predappio ha celebrato un traguardo speciale: la signora Lidia Moretti ha compiuto 100 anni. Per l’occasione, il sindaco Roberto Canali ha fatto visita alla centenaria, portando a nome dell’intera comunità gli auguri per l’importante ricorrenza.Lidia ha festeggiato il suo secolo di vita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
