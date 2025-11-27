un libro su palazzo sciarra

I vertici della BCC del Piceno hanno presentato ieri il libro sulla storia del Palazzo Sciarra, sede della banca, su iniziativa dell’istituto di credito cooperativo. Il Palazzo Sciarra, situato nel centro storico di Acquaviva Picena, è un edificio settecentesco, dall’esterno tardo barocco e dall’interno tardo neoclassico. Al piano terra presenta un tabernacolo murato risalente al 1540 e gli affreschi nel piano nobile, quasi tutti a tempera e in prevalenza mitologici e biblici, denotano una committenza raffinata e colta presente, in quel periodo, nel territorio piceno. "L’idea di stampare il libro sulla storia del palazzo Sciarra, che ospita la nostra sede, è stata una decisione unanime del Consiglio di amministrazione - Ha affermato il presidente Sandro Donati – E’ un bene artistico culturale che ci colloca tra le sedi storiche delle BCC d’Italia, tanto che il palazzo, con i suoi affreschi, è stato aperto in occasione delle giornate FAI". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

