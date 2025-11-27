Un libro per bambini per riflettere sugli spazi urbani e l’infanzia

Ecco il concorso creativo ’Esio, il re della città’, che intende valorizzare la visione dei bambini sulle strade e sugli spazi urbani, rendendoli protagonisti della riflessione sulla sicurezza e sulla sostenibilità, valorizzando le loro capacità di disegno e racconto. L’iniziativa prende il via a seguito di un momento di sensibilizzazione tenutosi al Piccolo di San Giuseppe, durante la Settimana della Mobilità Sostenibile, alla presenza di Alberto Marescotti, architetto e autore insieme alla figlia della storia ’Esio, il re della città’, che ha donato al Comune di Jesi. Proprio in quell’occasione, con grande entusiasmo, bambini e bambine hanno avuto modo di ascoltare la storia di questo leone, e riflettere sul modo in cui vivono e attraversano la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

