Un libro di corsa | Nobody’s girl

27 nov 2025

Un libro di corsaNobody’s girl. Non so dove Virginia Giuffre abbia trovato la forza, ma ce l’ha fatta. Leggendo l’ultimo capitolo ho avuto dei brividi. Nobody’s girl, non è solo un libro di denuncia per quello che è stato fatto a lei e a molte altre bambine e ragazze, ma anche un’analisi della vita di Virginia. Di come si è fatta adescare, di come è diventata vittima e di come, con enorme difficoltà, ha cercato di rimettere a posto i pezzi della sua vita. Un libro che mi ha fatto perdere il senso del tempo. RECENSIONI VELOCI. 🔗 Leggi su Tpi.it

