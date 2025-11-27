Un gigantesco documento di 1.200 pagine | ecco il piano segreto della Germania per la guerra con Mosca

Roma, 27 novembre 2025 – La Germania corre sulla strada dei riarmo. E, a quanto pare, lo fa sulla linea di un percorso ben delineato. Nel 2022 infatti – secondo quanto riporta il Wall Street Journal – alti ufficiali tedeschi a Berlino hanno messo a punto un piano segreto per una guerra con la Russia. Ora stanno per attuarlo. Il disegno – riferisce il quotidiano – è un gigantesco documento classificato di 1.200 pagine e al suo interno si descrive in dettaglio come fino a 800.000 soldati tedeschi, statunitensi e di altre forze Nato, sarebbero stati trasportati verso est, verso la linea del fronte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

