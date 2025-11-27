Un fondo fisso e meno Imu da versare Così il Governo vuole garantire più soldi a Roma

Versare meno nel fondo di solidarietà degli enti locali, trattenendo più Imu e vedersi garantita una quota fissa invece che subordinata a esigenze e capacità fiscali. Così Roma, grazie alla manovra finanziaria in discussione in Parlamento, otterrebbe più soldi ancor prima dell'approvazione della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un fondo fisso e meno Imu da versare. Così il Governo vuole garantire più soldi a Roma

Argomenti simili trattati di recente

Campionato Italiano di Fondo Sedile Fisso - facebook.com Vai su Facebook

Come pagare meno Imu - Argomento delicato e quanto mai attuale è la tanto odiata Imu, l’imposta che da qualche mese è entrata nel bilancio delle famiglie, già fortemente debilitate dalla recessione di questi anni. Scrive it.blastingnews.com

Imu 2024, in quali città è più cara e dove si paga di meno - Roma, 2 luglio 2024 – Tra le spese che maggiormente devono essere tenute in considerazione quando si ha una casa c’è l’Imu, ovvero l’Imposta municipale unica. Come scrive quotidiano.net

"Vogliamo che la nostra Imu non vada al fondo di solidarietà" - Lo scorso febbraio vari Comuni dell’Appennino insorsero contro l’aumento della quota Imu che deve essere versata annualmente ad un Fondo di Solidarietà nazionale: ben 4 milioni e 200mila euro per i ... Riporta ilrestodelcarlino.it