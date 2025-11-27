Un film che ribalta le dinamiche tra genitori e figli | al cinema arriva Lo schiaffo un dramma familiare originale e profondo
Può uno schiaffo cambiare la vita di un’adolescente? Sicuramente sì, come racconta, in maniera visionaria e originale il regista e sceneggiatore tedesco Frédéric Hambalek. Il cui secondo lungometraggio, Lo schiaffo, di cui vi proponiamo un video in anteprima esclusiva, arriva nei nostri cinema dal 27 novembre distribuito da Lucky Red. Una lite tra adolescenti, un insulto e uno schiaffo. Da qui parte un racconto quasi magico che porta un ragazza a confrontarsi con il mondo ipocrita degli adulti. La trama di Lo schiaffo. Dietro l’apparenza di una vita perfetta, Julia ( Julia Jentsch ) e Tobias ( Felix Kramer ) nascondono tensioni e segreti che la loro figlia Marielle ( Laeni Geiseler ) è destinata a scoprire. 🔗 Leggi su Amica.it
