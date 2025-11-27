Un convegno della Cna pensionati sull' invecchiamento attivo e il benessere nella terza età

Sabato 29 novembre si terrà nella sala Petruzzi di via delle Caserme a Pescara il convegno organizzato dalla Cna Pensionati Abruzzo "Benessere in età attiva, salute e comunità" per creare un momento di confronto e approfondimento dedicato al valore dell'invecchiamento attivo, della prevenzione e.

