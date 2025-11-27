Un black friday diverso | scegliere la natura invece del superfluo

Tempo di lettura: 7 minuti Ogni fine di novembre, il mondo si prepara a una corsa collettiva: quella del Black Friday. Vetrine illuminate, timer che scorrono, offerte lampo che si esauriscono ed altre che si moltiplicano. E’ il momento pre-natalizio dove i nostri carrelli digitali si riempiono di oggetti che – molto spesso – abbiamo già a casa e vanno a sostituirne altri, oppure non ci servono davvero. È il giorno in cui il consumo diventa quasi una maratona, in cui il verbo “ comprare ” è quasi sinonimo di “ approfittare ” ed il desiderio si trasforma in urgenza che sembra ripetere costantemente “ voglio, e subito ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un black friday diverso: scegliere la natura invece del superfluo

Approfondisci con queste news

? Black Friday? Fino al 30 novembre 15% di sconto su tutta la selezione Porsche Lifestyle. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom, Centro Porsche Palermo, Centro Porsche Catania e Centro Assistenza Porsche Cosenza. #Porsche #porschelifestyle #bla - facebook.com Vai su Facebook

Cosa compreremo di più: i trend del Black Friday 2025. L’identikit del Black Friday shopper, Tech lover, strategico e razionale #ANSA Vai su X

Il Black Friday di Zara: maxi lista di capi e accessori scontati da comprare online - Con l’arrivo del Black Friday, Zara offre l’opportunità di anticipare gli acquisti natalizi e rinnovare il guardaroba con capi e accessori selezionati a prezzi ridotti. cosmopolitan.com scrive

Black Friday su Amazon: quando arriva e cosa comprare - Il Black Friday su Amazon è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, soprattutto per chi punta a risparmiare sugli acquisti tech. Da notizie.it

Migliori lavatrici: da Samsung a LG, ecco le offerte del Black Friday 2025 - Guida all'acquisto delle migliori lavatrici in offerta per il Black Friday: modelli smart, slim e a risparmio energetico ai prezzi migliori su Corriere. Riporta msn.com