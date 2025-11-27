Ultimo saluto al bersagliere Marresi | Orgoglioso del cappello piumato
Ennio Marresi, decano dei Bersaglieri cittadini, è morto a 94 anni. L’addio nella alla Madonna delle Vergini (nella foto) ha assunto il valore di una piccola cerimonia molto sentita. Un saluto collettivo che ha unito storia, tradizione e affetto popolare, restituendo alla città un momento raro di umanità condivisa. Marresi, molto conosciuto in città anche per la sua attività commerciale, rappresentava per molti maceratesi un legame vivente con un tempo in cui la parola aveva peso e il senso del dovere accompagnava la vita quotidiana. È stato ricordato come un uomo "gentile, ironico e misurato, e come un bersagliere orgoglioso del proprio cappello piumato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
