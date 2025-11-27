ultimo fumetto adventure time disponibile gratuitamente online

Il franchise di Adventure Time continua a coinvolgere i fan grazie a una nuova proposta digitale: la pubblicazione gratuita del primo numero di un sequel a fumetti, disponibile online. Questa iniziativa permette di rivivere le avventure di Finn e Jake attraverso un episodio speciale che riprende l’universo della serie animata, rimasta assente dalle Televisioni dal 2018, ma ancora molto amata dal pubblico. Di seguito, si approfondiscono i dettagli di questa pubblicazione e il suo impatto sul contesto della saga. il primo numero del nuovo ciclo di Adventure Time disponibile online senza costi. un capitolo scritto e disegnato da nick winn, scaricabile gratuitamente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

