Ultimo affronto al presepe | ecco come hanno ridotto Gesù Giuseppe e Maria

Via le tradizionali statuine del presepe. Meglio patchwork con pezzi di tessuto multicolore. E quindi ecco Gesù Bambino, Giuseppe, Maria e i Re Magi senza volto. Un unico obiettivo: essere “inclusivi”. Ha dell’incredibile quanto registrato a Bruxelles, dove la follia woke ha colpito ancora una volta le nostre tradizioni. Al centro del dibattito in rete è il presepe della Grand-Place, quest’anno affidato alla stilista Victoria-Maria. Secondo quanto reso noto dal quotidiano belga La Libre, il suo team ha optato per lo strambo assemblaggio di tessuti grigi, rossi, beige, neri e marroni (sia chiaro: parliamo di tessuti di fine serie e materiali riciclati, mica stracci) per “riflettere tutte le tonalità della pelle, in modo che tutti possano vedersi rappresentati ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

