Ultimo affronto al presepe | ecco come hanno ridotto Gesù Giuseppe e Maria
Via le tradizionali statuine del presepe. Meglio patchwork con pezzi di tessuto multicolore. E quindi ecco Gesù Bambino, Giuseppe, Maria e i Re Magi senza volto. Un unico obiettivo: essere “inclusivi”. Ha dell’incredibile quanto registrato a Bruxelles, dove la follia woke ha colpito ancora una volta le nostre tradizioni. Al centro del dibattito in rete è il presepe della Grand-Place, quest’anno affidato alla stilista Victoria-Maria. Secondo quanto reso noto dal quotidiano belga La Libre, il suo team ha optato per lo strambo assemblaggio di tessuti grigi, rossi, beige, neri e marroni (sia chiaro: parliamo di tessuti di fine serie e materiali riciclati, mica stracci) per “riflettere tutte le tonalità della pelle, in modo che tutti possano vedersi rappresentati ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Tra Treviglio e Pagazzano, l’ultimo fine settimana di novembre diventa un viaggio nei piccoli mondi che solo il gioco sa creare. Siete pronti ad affrontare il prossimo livello? - facebook.com Vai su Facebook
Metà settimana , ultimo mercoledì di novembre da affrontare senza dimenticare che i gesti fatti con il Cuore arrivano dove le parole non possono arrivare . Buongiorno a TUTTI ? Vai su X
Ultimo affronto al presepe: ecco come hanno ridotto Gesù, Giuseppe e Maria - Svolta woke a Bruxelles: al posto delle facce sono stati realizzati patchwork con pezzi di tessuto multicolore per essere "inclusivi". Riporta ilgiornale.it