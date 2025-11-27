Ultimissime Inter LIVE | la rabbia di Lautaro per la sostituzione il confronto negli spogliatoi tra Chivu e Marotta buone notizie verso il Pisa

Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 25 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 24 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 23 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter LIVE: la rabbia di Lautaro per la sostituzione, il confronto negli spogliatoi tra Chivu e Marotta, buone notizie verso il Pisa

Le ultimissime sull'Inter pre-Atletico: Carlos Augusto o Luis Henrique a destra? - facebook.com Vai su Facebook

? Le ultimissime su Atletico Madrid-Inter, la scelta a sorpresa di #Chivu, i dubbi in porta e l'idea di un doppio colpo NUOVO VIDEO con @danieletrecca, @RaffaeleAmato14 e @RiccardoMeloni4 Vai su X

Inter: confronto tra dirigenza, squadra e tecnico negli spogliatoi. Chivu: “Ho detto quello che c’era da dire” - Così Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video a proposito del confronto avuto con squadra e dirigenza dopo la ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Atletico Madrid-Inter, Chivu: "Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi. Chi è entrato..." - L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Brucia per tutti, c'è tanto rammarico. Come scrive sport.sky.it

Inter, molta rabbia ma poca lucidità. Chivu: «Bisogna trovare qualche stimolo in più» - L’allarme lo ha lanciato lo stesso allenatore nerazzurro al termine del match contro l’Udinese: «Devo realizzare le mie idee con ... Lo riporta ilmessaggero.it