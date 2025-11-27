Ultimi appuntamenti con Ritorno ai Mercanti | arte libri e performance all' Arco Catalano

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno ultimi appuntamenti per la terza edizione di “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”, manifestazione culturale organizzata dalla Claai. L'evento si svolgerà sabato 29 e domenica 30 novembre presso l’Arco Catalano, situato in via Mercanti nel centro storico cittadino.Il programmaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

