Ultimi appuntamenti con Ritorno ai Mercanti | arte libri e performance all' Arco Catalano
A Salerno ultimi appuntamenti per la terza edizione di “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”, manifestazione culturale organizzata dalla Claai. L'evento si svolgerà sabato 29 e domenica 30 novembre presso l’Arco Catalano, situato in via Mercanti nel centro storico cittadino.Il programmaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
