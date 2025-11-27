UFFICIALE! CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA TRA NOVITÀ E CONFERME
Ufficiale! Arrivata la tanto attesa fumata bianca di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset sul ritorno di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. STRISCIA LA NOTIZIA: NOTA UFFICIALE MEDIASET “Striscia la Notizia tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto”, così inizia il comunicato stampa della Direzione Mediaset. “Il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”. “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondisci con queste news
È ufficiale: apro il mio canale YouTube! Video più lunghi, più storie, più arte. Non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo viaggio Fatemi sapere se vi siete iscritti, ci vediamo lì! #arte #storiadellarte #cultura #artista #curiosità #divulgazione #youtu - facebook.com Vai su Facebook
#MakerFaireRome ti consiglia! Iscriviti al canale ufficiale #WhatsApp della @camcomroma, uno strumento di comunicazione e contatto per rimanere sempre aggiornati su iniziative, attività e opportunità rivolte a #imprese e cittadini! whatsapp.com/channe Vai su X
L’innovazione a Canale 5. "Striscia" partirà a novembre - «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5», ha detto ieri l’amministratore delegato di Mediaset, ... Secondo ilgiornale.it
Canale 5, come cambiano i palinsesti? Striscia la Notizia torna a novembre, avanti con la Ruota della Fortuna e Sarabanda - Da lunedì 14 luglio tornano due grandi classici di Mediaset: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Da ilmessaggero.it
Canale 5 rivoluziona l’estate 2025: tornano «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti e «Sarabanda»con Enrico Papi - Pier Silvio Berlusconi annuncia una trasformazione profonda di Canale 5, mentre “Striscia la Notizia” ... Secondo panorama.it