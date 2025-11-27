UFFICIALE! CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA TRA NOVITÀ E CONFERME

Ufficiale! Arrivata la tanto attesa fumata bianca di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset sul ritorno di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. STRISCIA LA NOTIZIA: NOTA UFFICIALE MEDIASET “Striscia la Notizia tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto”, così inizia il comunicato stampa della Direzione Mediaset. “Il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”. “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

