Ucraina svelata telefonata di Witkoff | dava consigli ai russi L’ira di Mosca

È bufera sull’inviato speciale statunitense Steve Witkoff dopo che Bloomberg ha rivelato i dettagli della sua telefonata del 14 ottobre con Yuri Ushakov, consulente per la politica estera di Vladimir Putin. Dalla trascrizione emerge che Witkoff diede consigli su come il presidente russo avrebbe dovuto presentare al suo omologo americano Donald Trump il piano per l’ Ucraina, poi reso noto come un accordo in 28 punti che da subito sembrò sbilanciato a favore della Russia. Secondo la trascrizione trapelata, l’inviato Usa consigliò come prima cosa che Putin si congratulasse con Trump per l’accordo di cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, svelata telefonata di Witkoff: dava consigli ai russi. L’ira di Mosca

