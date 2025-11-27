Ucraina-Russia Putin | Piano Usa è base per accordo

(Adnkronos) – Vladimir Putin esprime un primo giudizio positivo sul piano elaborato da Donald Trump per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. “La federazione russa in generale è d’accordo che l’elenco dei punti degli Stati Uniti sull’Ucraina possa costituire la base per futuri accordi”, le parole del presidente russo riportate dalla Tass. “Ogni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

