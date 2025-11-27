Ucraina Putin sul piano di pace Usa | Pronti a discussioni serie
"Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente”: il presidente russo Vladimir Putin lo ha detto durante una conferenza stampa a Bishkek a proposito del piano di pace statunitense per la fine della guerra in Ucraina. Poi, parlando delle sanzioni americane, lo zar ha detto che "stanno distruggendo le nostre relazioni con gli Usa, sono stato sorpreso dalle misure contro le compagnie energetiche russe”. Dopodiché ha fatto sapere che Mosca non solo è pronta a "serie discussioni" ma attende anche "una delegazione Usa la prossima settimana”. In ogni caso, riferendosi ai territori che Mosca rivendica come propri, ha assicurato: “Se le truppe ucraine lasciano i territori occupati, le ostilità cesseranno”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
