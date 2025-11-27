Ucraina Putin | ‘Questione chiave è riconoscere Donbass e Crimea russi’

ABBONATI A DAYITALIANEWS Putin: “La Crimea e il Donbass come territori russi restano una questione centrale”. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il riconoscimento formale della Crimea e del Donbass come territori russi rappresenta “una questione chiave” nei colloqui con una delegazione americana attesa a Mosca la prossima settimana. Secondo quanto riportato da Interfax, Putin ha spiegato che questo tema sarà al centro delle discussioni con gli Stati Uniti. Il leader del Cremlino è tornato anche sulle polemiche legate alla telefonata tra l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il consigliere russo Yuri Ushakov, precisando che Witkoff “difende gli interessi del suo Paese”, e non quelli della Russia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

