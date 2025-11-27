Ucraina Putin | Pronti a discutere seriamente del piano Usa

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano ampie le distanze nei negoziati per un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. A breve ci sarà un nuovo incontro tra i team negoziali di Kiev e degli Usa, mentre il Parlamento Europeo in una risoluzione ha dichiarato che nessun territorio occupato sarà riconosciuto come russo dall’Ue. Intanto Mosca esclude categoricamente, in caso di accordo di pace, la possibilità di avere forze militari dei cosiddetti ‘Volenterosi’ sul territorio dell’Ucraina. Ecco tutte le notizie dal conflitto di oggi 27 novembre in diretta. Guerra in Ucraina, le news in diretta del 27 novembre Inizio diretta: 271125 07:00 Fine diretta: 271125 23:45 14:48 271125 Putin: "Pronti a discutere seriamente del piano Usa" “ La Russia è pronta a discutere seriamente del piano degli Stati Uniti per un accordo in Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina putin pronti a discutere seriamente del piano usa

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Pronti a discutere seriamente del piano Usa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ucraina, Putin: la delegazione Usa è attesa a Mosca la prossima settimana - (askanews) – La delegazione americana incaricata di discutere il piano di pace per l’Ucraina arriverà a Mosca la prossima settimana. Scrive askanews.it

Ucraina: Lavrov, pronti a discutere il piano Usa se riceveremo in forma ufficiale - La Russia è disposta a esaminare le formulazioni concrete del piano statunitense per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Da agenzianova.com

Trump: "Vedrò Putin e Zelensky solo ad accordo chiuso". L'Ucraina: "Pronta ad andare avanti sul piano Usa", ma la Russia frena - I temi più delicati, come i confini territoriali e le garanzie di sicurezza, potrebbero essere decisi direttamente dal capo della Casa ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Putin Pronti Discutere