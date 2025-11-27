Ucraina Putin | Piano Usa può costruire la base per accordi futuri
Vladimir Putin apre al piano di pace proposto da Donald Trump. “L’elenco di punti degli Stati Uniti riguardanti l’ Ucraina potrebbe costituire la base per accordi futuri”, ha fatto sapere il presidente russo che si è detto pronto a discutere seriamente. Tuttavia il leader del Cremlino ha ribadito che la guerra terminerà quando “le truppe di Kiev si ritireranno dai territori occupati” altrimenti questi saranno presi “con la forza”. Putin continua a mantenere una linea dura anche in merito alla confisca dei beni russi che, secondo lui, “equivarrebbe a un furto di proprietà”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
