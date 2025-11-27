Ucraina Putin commenta piano Trump e precisa | Assurdo pensare che vogliamo attaccare l' Europa

“La Russia è pronta a discutere seriamente del piano degli Stati Uniti per un accordo in Ucraina”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando ai giornalisti al termine di una visita di tre giorni in Kirghizistan. Il capo del Cremplino ha definito “assurde” e “vere e proprie bugie” le voci circa l’intenzione della Russia di attaccare l’Europa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

