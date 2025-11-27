Ucraina Pokrovsk | gli scontri sul terreno e la guerra vinta dai russi nei deepfake

(Adnkronos) – Se i combattimenti per il controllo di Pokrovsk, nell'Ucraina orientale, ancora infuriano sul terreno, non è così sui social filo-russi, per i quali Mosca ha già incassato la vittoria: nei video virali generati dall'intelligenza artificiale l'esercito ucraino batte in ritirata. La Russia sta cercando di conquistare il centro logistico situato nella regione orientale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

