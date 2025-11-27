Ucraina Parlamento Ue condanna il piano in 28 punti di Trump

Il Parlamento europeo ha votato per condannare il piano di pace in 28 punti per l’Ucraina avanzata dall’amministrazione Trump. Gli eurodeputati hanno votato con 401 voti a favore, 70 contrari e 90 astensioni.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

