Ucraina l’Ue si oppone al piano di pace di Trump | Preoccupante No al riconoscimento dei territori in mano ai russi
“Preoccupazioni” in merito al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per possibili conflitti con “il diritto internazionale e la sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina” e nessun futuro riconoscimento dei territori sotto il controllo russo. L’ Unione europea ribadisce la propria contrarietà a una pace in Ucraina sulla base dei colloqui iniziati a Ginevra e ancora in corso tra le parti. E lo fa con l’ennesima risoluzione del Parlamento europeo, approvata a larghissima maggioranza (401 voti a favore, 70 contrari e 90 astenuti), che chiede una “pace giusta e duratura, che si fondi sul diritto internazionale e che rispetti pienamente l’integrità territoriale, l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
