Ucraina Crosetto | Europa cerca di migliorare il piano di pace

"L'Europa sta cercando di migliorare e di rendere il più giusto possibile un piano da discutere con la Russia, perché chi si è sempre opposto a un piano di pace e a una tregua è stata la Russia. Il tema è fare un piano che consenta all'Ucraina di vivere, di sopravvivere, di ottenere una pace.

Aiuti all'Ucraina, la maggioranza si divide. Scontro tra Borghi e Crosetto, così l'Italia rischia di perdere credibilità

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ieri al Copasir ha presentato il dodicesimo pacchetto di armi all’Ucraina ma si è scontrato con il leghista Claudio Borghi che si è detto contrario a nuovi aiuti a Kiev. Il governo prudente sulla proroga del 2026 Vai su X

Ucraina, Crosetto "Non so cosa pensi Putin, speriamo voglia trattare" - "Non so cosa abbia in testa Putin, noi ci auguriamo che questa volta la Russia voglia veramente sedersi al tavolo e trattare. Lo riporta laprovinciacr.it