Ucraina Crosetto | Europa cerca di migliorare il piano di pace

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Europa sta cercando di migliorare e di rendere il più giusto possibile un piano da discutere con la Russia, perché chi si è sempre opposto a un piano di pace e a una tregua è stata la Russia. Il tema è fare un piano che consenta all’Ucraina di vivere, di sopravvivere, di ottenere una pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

